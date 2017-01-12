القادسية يؤكد خبر "الرياضية" ويوافق على طلب الأهلي للأمير

الرياض - الرياضية | Thursday, 12 January 2017 - 18:22 pm

أعلنت إدارة نادي القادسية اليوم الخميس موافقتها على بيع عقد المحترف العراقي سعد الأمير للنادي الأهلي.



وجاء في بيان نادي القادسية الذي بثه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وافق مجلس إدارة نادي القادسية على بيع عقد المحترف العراقي في صفوف الفريق الأول سعد الأمير للنادي الأهلي، كما قدمت إدارة النادي شكرها لإدارة الأهلي على الاحترافية في المفاوضات".



يشار إلى أن "الرياضية" أكدت عصر اليوم الخميس أن اللاعب العراقي وقع للنادي الأهلي رسمياً، في تغريدة بثها الحساب الرسمي لصحيفة الرياضية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".