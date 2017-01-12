ميلان يقلب الطاولة على تورينو في كأس إيطاليا

ميلانو - (د ب أ) | Friday, 13 January 2017 - 01:20 am

صعد ميلان إلى دور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه تورينو إلى فوز ثمين 2 / 1 في دور الثمانية للمسابقة يوم الخميس.



وتقدم تورينو بهدف مباغت حمل توقيع أندريا بيلوتي في الدقيقة 27، قبل أن يستعيد ميلان اتزانه في الشوط الثاني، ويسجل لاعباه جوراي كوشكا وجياكومو بونافنتورا هدفين في الدقيقتين 60 و63.



واضطر تورينو للعب بعشرة لاعبين خلال اللحظات الأخيرة للمباراة عقب طرد لاعبه أنطونيو باريكا في الدقيقة 88 لحصوله على الإنذار الثاني.



وبات ميلان الفريق الرابع الذي يحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية، ليلتحق بأندية يوفنتوس ونابولي وفيورنتينا، التي سبقته إلى هذا الدور.