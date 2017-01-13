ايزاك يصبح أصغر لاعب يسجل هدفا لمنتخب السويد

رويترز | Friday, 13 January 2017 - 03:13 am

احتفل الشاب الكسندر ايزاك بمشاركته في التشكيلة الأساسية للسويد لأول مرة بأن أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا للمنتخب في فوزه 6-صفر على سلوفاكيا في مباراة ودية لكرة القدم في أبوظبي اليوم الخميس.



وبعد أن لعب للمرة الأولى أمام ساحل العاج يوم الأحد توج مهاجم ايك مشاركته الثانية بهدف في الدقيقة 19.



وبعمر 17 عاما و113 يوما تفوق على رقم ايريك دالشتروم القياسي الصامد منذ أكثر من قرن. وكان دالشتروم بعمر 18 عاما ويوم واحد عندما سجل في مرمى فنلندا في ستوكهولم عام 1912.



وقال ايزاك الذي تتابعه العديد من الأندية الكبيرة في اوروبا بعدما سجل عشرة أهداف لايك في الدوري السويدي في 2016 "لا أركز على هذه الأشياء. لكنها أجمل بدلا من أن تكون ثاني أصغر لاعب. لا تريد أن تكون في المركز الثاني."