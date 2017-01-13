اليوم.. مؤتمر كأس الملوك بنادي الفروسية

الرياض ـ حواس العايد | Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

يعقد الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية مؤتمراً صحفياً عند الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة الموافق 15 ربيع الآخر 1438هـ - 13 يناير 2017م، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، لتسليط الضوء على كرنفال كؤوس الملوك في نسخته الثانية. وسيتطرق الأمير متعب بن عبدالله إلى آلية توزيع كؤوس الكرنفال على أشواط يومي الجمعة والسبت المقبلين، كما سيكشف الأمير متعب بن عبدالله عن الفعاليات المصاحبة لكرنفال كؤوس الملوك الثاني.