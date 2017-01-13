رئيس الهيئة يناقش احتياجات أندية الثانية والثالثة

الرياض - الرياضية | Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

التقى الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي أمس الخميس برؤساء أندية الدرجتين الثانية والثالثة كلاً على حدة، واستمع خلال اللقاء إلى مطالب واحتياجات تلك الأندية والمقترحات المقدمة لتوفير وتلبية تلك الاحتياجات.

وخصص الاجتماع الأول الذي خصص لأندية الدرجة الثالثة وحضره رؤساء 10 أندية، فيما حضر اللقاء الثاني الخاص بأندية الدرجة الثانية رؤساء 15 نادياً، وحضر اللقاءين وكيل الهيئة لشؤون الرياضة عبداللطيف الهريش.

وناقش الأمير عبد الله بن مساعد خلال اللقاءين الصعوبات والعوائق التي تواجه أندية الثانية والثالثة وأفضل الوسائل المناسبة لتجاوزها بالتنسيق مع وكالة الرياضة والإدارة العامة للمشاريع والصيانة بالهيئة.

وتطرق الأمير عبدالله بن مساعد إلى الآلية الجديدة والضوابط الخاصة بالاستثمار التي سيتم اعتمادها لمنح الأندية القدرة على استثمار منشآتها بطريقة مناسبة ومتوافقة مع تطلعات المرحلة المقبلة.

وحث رئيس الهيئة العامة للرياضة الأندية على الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتوفرة والبحث عن تنويع مواردها، والعمل على تقديم برامج رياضية مجتمعية تسهم في نشر ثقافة الرياضة وتحقيق أهداف الهيئة ودورها في هذا الاتجاه.

من جهة أخرى، اعتمد الأمير عبدالله بن مساعد تشكيل مجلس إدارة نادي الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة الجديد والذي فاز بالتزكية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في الثاني من شهر ربيع الأول الماضي، وجاء التشكيل على النحو التالي:

عبدالوهاب العبيكان (رئيسا) ويعن الله الغامدي (نائبا للرئيس) ونشمي العتيبي (أمينا عاما) ومنصور محنشي (أمينا للصندوق) وعضوية كل من: سعيد الزهراني، وغالب السعدون، ونواف العصيمي، وعبدالعزيز الحارثي، ومحمد العبيكان.