اليوم 6 مباريات في عاشر جولات السلة

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم الجمعة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة 6 مواجهات، وذلك عقب تأجيل الجولات السابعة والثامنة والتاسعة، نظراً لمشاركة المنتخب الأول في البطولة العربية المقامة بمصر، حيث يستضيف فريق الاتحاد متصدر الدوري برصيد 12 نقطة فريق الفتح الذي يحل بالمركز الخامس برصيد 10 نقاط تحت إدارة محمد المرزوق وعادل سليس وعبدالإله حظية.

ويحل وصيف سلم الترتيب برصيد 11 نقطة فريق الأهلي ضيفاً على سادس الترتيب برصيد 10 نقاط فريق أحد في المدينة المنورة عند الخامسة والنصف مساءً، ويقودها تحكيمياً أحمد الصالح وإبراهيم الشيخي ومحمد الحمدان.

ويستضيف تاسع الترتيب فريق النهضة على ملعبه بالدمام ثالث الترتيب بـ11 نقطة فريق النصر، ويقودها تحكيميا رضا عبدالكريم وعبدالهادي الشهري وبدر السعران.

ويستضيف الهلال صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط على ملعبه بالرياض نظيره العربي صاحب المركز الأخير عند الرابعة مساء، ويقودها تحكيميا يوسف الساير وعبدالرحمن البليهشي وعبدالحميد أبوعصيدة.

وفي نفس التوقيت بالمدينة المنورة يستقبل الأنصار صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط فريق النور عاشر الترتيب برصيد 7 نقاط. ويدير اللقاء تحكيميا عبدالله العجلان وأحمد كريري ومحمد المطرفي.

ويحل السلام صاحب المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط ضيفا على فريق الوحدة ثامن الترتيب برصيد 7 نقاط على ملعبه بمكة المكرمة، ويقود اللقاء حاتم الحربي وأحمد فلاتة ومازن الأسمري.