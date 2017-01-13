تدشين رابع ملعب أولمبي في بريدة

بريدة ـ الرياضية | Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

دشنت أمانة منطقة القصيم ملعب حي الشماس الأولمبي بمدينة بريدة، وذلك ضمن خطة تستهدف إنشاء ثمانية ملاعب موزعة على الخارطة السكنية بالمدينة.

وأوضح المهندس هزاع الهزاع مدير عام الحدائق والتجميل في أمانة القصيم أن ملعب حي الشماس يعد الملعب الرابع لينضم لملاعب الروضة والريان والنهضة المنتهية أخيرا ، مشيراً إلى أن إجمالي الملاعب الأولمبية بلغ 8 ملاعب بمساحة 25 ألف متر مربع، كما بلغ إجمالي أطوال المضامير حول الملاعب 1200 متر طولي، ويجري العمل على أربعة ملاعب أخرى ستدشن قريباً.