شراحيلي يظهر في الديربي

بريدة ـ محمد الحبيب | Friday, 13 January 2017 - 00:00 am

وقع نادي الرائد رسمياً مع خالد شراحيلي، الحارس المبعد من خيارات فريق الهلال.

ونجحت إدارة الرائد في الحصول على خدمات الحارس شراحيلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بحثًا عن تواجده في مواجهة الديربي التي يخوضها الرائد أمام غريمه التقليدي التعاون، في 26 يناير الجاري ببريدة، ضمن الجولة 16 لبطولة دوري المحترفين.

وظل شراحيلي بعيدًا عن الملاعب منذ مايو عام 2016، بعد رصد إدارة الهلال عددًا من التجاوزات التي ارتكبها اللاعب، وخالف بها لوائح النادي الداخلية.

وسبق لشراحيلي (29 عامًا)، الذود عن مرمى الرائد بالإعارة من نادي الهلال عام 2008، حينها ساهم في بقاء الرائد ضمن أندية دوري المحترفين، بعد مباراتين فاصلتين أمام فريق أبها.

كما وقع الرائد مع عبدالرحمن الشمري مدافع فريق النصر، لمدة ستة أشهر بنظام الإعارة.