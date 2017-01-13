“الكهرباء” تغضب الأعضاء

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Friday, 13 January 2017 - 00:00 am

احتدمت وتيرة الخلاف بين إدارة نادي الخلود (درجة ثالثة) وبعض أعضاء الشرف، وتلقت الهيئة العامة للرياضة في الأشهر الماضية العديد من الشكاوى، التي تشير إلى انتهاك إدارة النادي لقوانين الجمعيات العمومية غير العادية للأندية السعودية.

ويرى سليمان الصويان المدير السابق للنادي، أن الإدارة الحالية تلاعبت بنتائج الجمعية العمومية التي عقدت في 19 سبتمبر الماضي، عبر التكفل بسداد الرسوم البالغة 1000 ريال لبعض الأعضاء.

ودعم المعارضون شكواهم بما يثبت أن الحساب المالي الختامي للنادي ـ تنشر "الرياضية" صورة منه ـ والخـاص بالفترة من الأول يوليــو 2015 وحتـــى 30 يونيــو 2016 حمل العديد من التجاوزات، من بينها صرف مبلغ 65 ألفًا و485 ريالًا، تكاليف مياه وإنارة ومحروقات.

أمام ذلك، قال خالد المزروع رئيس نادي الخلود لـ"الرياضية": "هذه قضية منظورة لدى الجهات القانونية في هيئة الرياضة منذ ثلاثة أشهر وأكثر.. لا يمكنني الحديث عنها حتى انتهاء إجراءات النظر فيها".