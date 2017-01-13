رسميًّا.. العين يطلب ناصر

الرياض ـ متعب العبد الهادي | Friday, 13 January 2017 - 02:50 am

بات ناصر الشمراني مهاجم فريق الهلال قريبًا من الانتقال إلى نادي العين الإماراتي، بعد إبعاده من حسابات الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال.

وتلقى الهلاليون أمس رغبة نادي العين في الحصول على الشمراني (33 عامًا) بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وينتهي ارتباط الشمراني بنادي الهلال في صيف عام 2018.

وينتظر أن يحسم الشمراني موقفه خلال الأيام المقبلة، بعد فراغه من معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يستمر حتى بعد غدٍ الأحد.

ووفقًا لمصادر هلالية، فإن إدارة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، لبت مطالبات اللاعب الذي يبحث عن فرصة اللعب أساسيًّا، وفضلت خروجه معارًا إلى أحد الأندية الخليجية حتى نهاية الموسم الجاري، وعلى أن يتواجد في صفوف الفريق اعتبارًا من فترة الإعداد للموسم المقبل.