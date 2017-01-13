اتحاد القدم ينقذ هيبرتي

الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 13 January 2017 - 00:00 am

دخل الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً بعادل البطي الأمين العام، على خط خلاف نادي الشباب مع البرازيلي هيبرتي فيرنانديز لاعب الفريق.

وساهم البطي في تسهيل مهمة سفر اللاعب إلى بلاده، بعد حديثه الفضائي أمس الأول على قناة العربية، والذي حمل الكشف عن رغبته في العودة إلى بلاده، دون الاستمرار مع الشباب.

وأبلغ اتحاد القدم اللاعب هيبرتي فيرنانديز باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ من أجل الحصول على مستحقاته المالية، حيث يطالب برواتب سبعة أشهر متأخرة؛ وذلك ما أجبره على الامتناع عن خوض آخر مباريات الفريق في بطولة دوري المحترفين.

وتعاقد الشباب مع هيبرتي فيرنانديز في منتصف يوليو 2016، بعقد يمتد موسمين، وتمكن اللاعب من فرض اسمه في قائمة المـدرب سامـــي الجابر.