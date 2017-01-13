الأهلي يتفق مع الأمير

الدمام ـ حماد الدوسري | Friday, 13 January 2017 - 00:00 am

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع إدارة القادسية، تضمن شراء المتبقي من عقد العراقي سعد الأمير لاعب الوسط.

وينتظـــر أن تقيـــد إدارة الأهلـــي اللاعب سعد الأمير عوضاً عن البرازيلي لويز كارلوس، خلال فترة تسجيل اللاعبين المحترفين الشتوية الحالية، والتي تستمر حتى 31 يناير الجاري.

وبحسب مصادر خاصة بـ"الرياضية"، فإن النادي النادي الأهلي رفع عرضه المالي إلى أربعة ملايين و500 ألف ريال، وتنازل القدساويون عن رغبة الحصول على خمسة ملايين، مقابل التنازل عن الأشهر الستة المتبقية في عقد اللاعب؛ ليتم الاتفاق بين الناديين.