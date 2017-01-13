مانشستر يونايتد يتطلع لمواصلة الصحوة أمام ليفربول

لندن - (د ب أ) | Friday, 13 January 2017 - 13:34 pm

يبدأ فريقا مانشستر يونايتد وليفربول سلسلة من المباريات ذات العيار الثقيل ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريمير ليج) والتي ربما تلعب دورا مهما في حسم الصراع على لقب المسابقة.



ويلتقي الفريقان على ملعب (أولد ترافورد) معقل يونايتد بعد غد الأحد في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين للبطولة، في بداية سلسلة من المواجهات الحاسمة التي ستدور بين الفرق الستة الأوائل في ترتيب المسابقة خلال المراحل السبعة المقبلة.



ويتربع تشيلسي على الصدارة برصيد 49 نقطة، بفارق خمس نقاط، أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، الذي يتفوق بنفس العدد من النقاط على مانشستر يونايتد، القابع في المركز السادس.



ويبدو كلا الفريقين في حالة جيدة هذا الموسم، حيث خسر ليفربول مباراة وحيدة فقط خلال مبارياته الـ18 الأخيرة ببطولة الدوري، فيما حقق مانشستر يونايتد تسعة انتصارات متتالية في مختلف البطولات.



ورغم فوز يونايتد 2 / صفر على ضيفه هال سيتي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء الماضي، طالب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق لاعبيه ببذل المزيد من الجهد خلال مواجهة ليفربول المرتقبة.



وقال مورينيو "ينبغي على اللاعبين أن يقدموا مستوى أفضل، وينبغي علي تطوير أدائي، أما الجماهير، إنني آسف، فإنهم بحاجة للتحسن أيضا".



وأوضح المدرب البرتغالي المثير للجدل "نحن مسئولون عن مشاركة الجماهير في المباراة. إذا لعبنا بشكل جيد، فإن الفضل سيرجع لدعمهم وحماستهم، إنهم يأتون إلى أرض الملعب للعب معنا".



أضاف مورينيو "لدينا جماهير رائعة، أشعر أننا أمام مواجهة خاصة بالنسبة لنا يوم الأحد - إنه لقاء خاص لمشجعي مانشستر يونايتد. لذلك فإنني أدعوهم بألا يأتوا إلى المسرح، ولكن للعب معنا".



في المقابل، يسعى ليفربول لاستعادة اتزانه خلال اللقاء، بعدما واصل عروضه الباهتة في الآونة الأخيرة، بخسارته

صفر / 1 أمام مضيفه ساوثهامبتون أول أمس الأربعاء في ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة.



وحث الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق لاعبيه بضرورة التركيز سريعا في مباراة يونايتد.



وصرح كلوب للصحفيين يوم الاثنين الماضي "إن مواجهة مانشستر يونايتد لا تختلف عن مواجهاتنا مع إيفرتون (في ديربي ميرسيسايد)، إنها دائما ما تتسم بطبيعة خاصة".



وأشار مدرب ليفربول "دائما ما ندع موعد المباراة وفارق النقاط بين الفريقين جانبا، إنه ديربي، ونحن بحاجة للاستعداد له بقوة".



واختتم كلوب تصريحاته قائلا "سنكون على أتم الاستعداد".



ويرغب تشيلسي في بدء سلسلة أخرى من الانتصارات عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي (حامل اللقب) غدا السبت.

ووضع توتنهام هوتسبير حدا لسلسلة انتصارات الفريق الأزرق التي دامت طوال 13 مباراة متتالية بعدما تغلب عليه

2 / صفر في المرحلة الماضية.



وأكد بيدرو رودريجيز لاعب وسط تشيلسي أن فريقه سوف يبذل كل ما في وسعه للتعافي سريعا من تلك الخسارة.



وقال اللاعب الأسباني في تصريحاته للموقع الألكتروني الرسمي لناديه "كانت المواجهة أمام توتنهام مختلفة. لقد خسرنا، ولكن لا توجد مشكلة، لا يسعنا سوى مواصلة التركيز في كل مباراة".



وأردف لاعب تشيلسي قائلا "المباراة القادمة أمام ليستر سيتي، إنه فريق قوي للغاية، ولكننا سوف نستعد طوال الأسبوع من أجل حصد النقاط الثلاث".



ويترقب توتنهام ومانشستر سيتي، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، تعثر ليفربول أمام يونايتد من أجل الانقضاض على المركز الثاني، لاسيما وأنهما يتأخران عن الفريق الأحمر بفارق نقطتين فقط.



ويبحث توتنهام عن انتصاره السادس على التوالي في المسابقة حينما يستضيف ويست بروميتش ألبيون غدا السبت، فيما يخرج مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه إيفرتون بعد غد.



وتحدث دارين فليتشر قائد ويست بروميتش عن توتنهام قائلا "إنهم في حالة جيدة للغاية حاليا".



أضاف فليتشر "ندرك أنه يتعين علينا أن نكون في قمة مستوانا يوم السبت، ولكننا أبلينا بلاء حسنا في لقاءاتنا الأخيرة، ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية أخرى".



ويلتقي أرسنال، صاحب المركز الخامس، مع مضيفه سوانسي سيتي، فيما يلتقي بيرنلي مع ضيفه ساوثهامبتون، وهال سيتي (متذيل الترتيب) مع بورنموث، وسندرلاند مع ستوك سيتي، وواتفورد مع ميدلسبره، وويستهام يونايتد مع كريستال بالاس في بقية مباريات المرحلة.