برشلونة يسعى للضغط المبكر على الريال وأشبيلية ويخشى مفاجآت لاس بالماس

برشلونة -(د ب أ) | Friday, 13 January 2017 - 14:23 pm

يتطلع برشلونة إلى الضغط بقوة على منافسيه ريال مدريد وأشبيلية قبل المواجهة الثأرية بين الفريقين بعد غد الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم.



ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الدوري الأسباني برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف أشبيلية وبفارق خمس نقاط عن الريال متصدر جدول المسابقة.



ويستضيف برشلونة فريق لاس بالماس غدا السبت في مواجهة يمكنه من خلالها انتزاع المركز الثاني من أشبيلية وتقليص الفارق مع الريال انتظارا لمباراة أشبيلية أمام الريال بعد غد في نفس المرحلة والتي ستتسم بالطابع الثأري بعدما أطاح الريال بأشبيلية من دور الثمانية لمسابقة كأس ملك أسبانيا.



ويخوض برشلونة المباراة غدا بمعنويات عالية بعدما عبر بجدارة إلى دور الثمانية بمسابقة الكأس اثر تغلبه على أتلتيك بلباو 3 / 1 أمس الأول الأربعاء في إياب دور الستة عشر بالبطولة وفوزه 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



ولكن الفريق يحتاج الآن إلى تحويل تركيزه صوب مسابقة الدوري التي يسعى للدفاع عن لقبها.



ويصطدم برشلونة غدا بفريق لاس بالماس الذي أكد أنه أحد مفاجآت البطولة هذا الموسم حيث يحتل المركز الثامن كما قدم عروضا رائعة للغاية حتى الآن.



وتغلب لاس بالماس على أتلتيكو مدريد 3 / 2 في عقر داره باستاد "فيسنتي كالديرون" في مدريد يوم الثلاثاء الماضي لكنه ودع مسابقة الكأس بخسارته 3 / 4 أمام أتلتيكو في مجموع المباراتين.



وما زال لاس بالماس هو الفريق الوحيد في الدوري الأسباني الذي لم تهتز شباكه بتوقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.



ولكن ميسي يتطلع الآن لهز شباك هذا الفريق وتأكيد بدايته القوية في 2017 حيث سجل اللاعب الهدف الذي أطاح بفريق بلباو من مسابقة الكأس والذي كان الثالث له على التوالي من ضربات حرة.



وقال لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة : "ليونيل ميسي كان حاسما كالمعتاد. وما من أحد كان أفضل منه... في كل المناطق بالملعب، وسواء كانت الكرة منتهية أو لا تزال في اللعب ، يقرأ ميسي المباراة ويجد الحل الأفضل في كل مرة. إنه يجعل أيضا زملاءه يظهرون بشكل أفضل".



وشعر إنريكي بالسعادة لنجاح لاعبيه في إلقاء آثار الهزيمة 1 / 2 أمام بلباو ذهابا ثم التعادل مع فياريال في الدوري الأسباني مطلع هذا الأسبوع خلف ظهورهم لينجحوا في الإطاحة بفريق بلباو عبر مباراة الإياب.



وقال إنريكي : "المشجعون استجابوا وساندونا عندما احتجناهم... علينا الآن تحقيق بعض الانتصارات لنستعيد الثقة بمستوانا".



ويثق إنريكي بأن مستوى الفريق يتحسن. وقال إنريكي : الصورة التي أظهرها الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة أكدت تحسن مستواه عما كان عليه في 2016 ... أثاروا افتخاري الشديد كمدرب".



ومن المنتظر أن تشهد مباراة أشبيلية والريال بعد غد حماسا هائلا خاصة بعد انتهاء مباراة الإياب بينهما في الكأس بالتعادل 3 / 3 علما بأن مباراة الذهاب على ملعب الريال انتهت بفوز الريال 3 / صفر ليتأهل الفريق الملكي لدور الثمانية بالفوز 6 / 3 في مجموع المباراتين.



وحرص الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لأشبيلية على منح راحة للاعبيه فرانكو فاسكيز وماريانو وستيفن نزونزي من مباراة الكأس أمس ليعود الثلاثة إلى صفوف الفريق أكثر حيوية في مباراة الدوري بعد غد.



وفعل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال نفس الشيء مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وقال زيدان : "يؤدي اللاعبون بشكل جيد حقا ويقدمون عملا عظيما. إنه فريق جيد وقوي ويمتلك لاعبين أصحاب إمكانيات. أمامنا مباراتان حاسمتان. نعلم أنه أسبوع مهم للغاية".



وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي ليجانيس مع بلباو وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس وديبورتيفو لاكورونا مع فياريال غدا السبت وبلنسية مع اسبانيول وسلتا فيجو مع ديبورتيفو ألافيس وسبورتنج خيخون مع إيبار وغرناطة مع أوساسونا بعد غد الأحد وملقة مع ريال سوسييداد يوم الاثنين المقبل في ختام مباريات المرحلة.