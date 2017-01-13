الجوانب التنظيمة والإدارية على طاولة مشرف المنتخبات السنية

الرياض - الرياضية | Friday, 13 January 2017 - 19:24 pm

يجتمع المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حمد الصنيع يوم الأحد المقبل مع مدربي المنتخبات السنية السعودية لفئة الأولمبي والشباب والناشئين والبراعم لمناقشة كافة التحضيرات والبرامج الإعدادية للمنتخبات السنية خلال الموسم الحالي تأهبا للمشاركة في كافة البطولات، بحضور نائب المشرف العام عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم موسى الزياد.

كما يجتمع الصنيع مع مدراء المنتخبات السنية الإداريين وسيتطرق الاجتماع لكافة الأمور المتعلقة بالجوانب التنظيمية والإدارية في المنتخبات خلال الفترة المقبلة.