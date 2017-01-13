الباطن يكسب ودية الجيش القطري بثنائية

الدوحة - الرياضية | Friday, 13 January 2017 - 19:47 pm

تغلب فريق الباطن على نظيره الجيش القطري ودياً بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب المرخية ضمن المعسكر الإعدادي المقام حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.



وسجل هدفي الباطن اللاعب البرازيلي جورجي سيلفا، وعبدالمجيد عبيد.



يشار أن الباطن يحتل حاليا المركز الـ 13 على لائحة ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين بـ 13 نقطة.



ويلاقي فريق الباطن نظيره الخيلج ضمن الجولة السادسة عشر من دوري جميل للمحترفين.