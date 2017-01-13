دوري الثانية: الأنصار يكسب الثقبة ويتصدر المجموعة الثانية

الرياض - الرياضية | Friday, 13 January 2017 - 19:58 pm

واصل فريق الأنصار صدارته للمجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية بعد انتصاره اليوم على ضيفه الثقبة 3-1 في مباراة أقيمت بالمدينة المنورة، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر.





وفي الجولة ذاتها تغلب اليوم أيضاً البدائع على مضيفه الكوكب بهدف دون رد، فيما استطاع الجبلين الانتصار على سدوس 4-3، وانتصر النجمة على ضيفه العين 3-1.





وأصبح ترتيب (المجموعة الثانية) بعد نهاية مباريات اليوم على النحو التالي:



1 - الأنصار ( 22 نقطة )

2 - العين ( 21 نقطة )

3 - الكوكب ( 21 نقطة )

4 - الجبلين ( 20 نقطة )

5 - الشرق ( 19 نقطة )

6 - النجمة ( 18 نقطة )

7 - سدوس ( 17 نقطة )

8 - الرياض ( 17 نقطة )

9 - الثقبة ( 15 نقطة )

10 - البدائع ( 15 نقطة )