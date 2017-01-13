الفتح يشكر المرخية القطري على استضافة تدريباته

الدوحة - الرياضية | Friday, 13 January 2017 - 20:51 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته في المعسكر الخارجي في العاصمة القطرية " الدوحة" ضمن برنامج الفريق الإعدادي في فترة التوقف الحالية التي يشهدها دوري جميل السعودي للمحترفين.



وعمد فتحي الجبال المدير الفني للفريق اليوم الجمعة على إجراء حصة تدريبية مسائية، أقيمت على ملعب نادي المرخية القطري.



بدأت بتمارين الإحماء بعدها قسم الجبال اللاعبين إلى مجموعتين أجرى خلالها مناورة على نصف مساحة الملعب، طبق من خلالها اللاعبين العديد من الجمل التكتيكية التي شرحها الجبال في إجتماع فني أقيم في مقر المعسكر قبل المغادرة للتدريبات تضمن عرض وشرح لتلك الجمل التكتيكية.



وعلى صعيد متصل تتقدم إدارة نادي الفتح بخالص الشكر والعرفان لاشقائها للإدارة نادي المرخية القطري على تعاونهم المستمر بإستضافة تدريبات الفريق الفتحاوي.