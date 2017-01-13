الفيصلي يتعادل مع بختاكور الأوزبكي ودياً

خورفكان - الرياضية | Friday, 13 January 2017 - 20:29 pm

تعادل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم في ثاني لقاءاته الودية في معسكره المقام حالياً بمدينة خورفكان أمام فريق بختاكور، والذي يلعب في الدوري الأزوبكي الممتاز، في لقاء أقيم عصر اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1.



وشهد اللقاء مشاركة العديد من العناصر بالفريق رغبة من مدير الجهاز الفني الكرواتي تومسيلاف ايكوفيتش بمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاءات الماضية، والوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم خلال الفترة المقبلة .



كما شهد اللقاء طرد لاعب الفيصلي لويس كوستافو بالبطاقة الحمراء.



يشار أن الفريق الفيصلي قد كسب فريق هينان الصيني في المواجهة الودية الأولى في معسكره المقام حاليا في مدينة خورفكان الإماراتية.