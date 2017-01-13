خالد شراحيلي يدخل تدريبات الرائد

الشارقة - الرياضية | Friday, 13 January 2017 - 21:04 pm

شهدت تدريبات فريق الرائد اليوم مشاركة حارس فريق الهلال السابق خالد شراحيلي المنضم مؤخرا للرائد بنظام الإعارة، حيث دخل شراحيلي صباح اليوم الجمعة معسكر فريقه الجديد المقام حالياً في مدينة الشارقة الإماراتية.



واحتضنت شواطئ مدينة الشارقة تدريبات الرائد الصباحية، والتي تركزت على الجوانب اللياقية وأخضع فيها ممرن اللياقة اللاعبين لاختبارات السرعة وقياس التحمل، في حين فرض المدرب التونسي ناصيف البياوي في الفترة المسائية تدريبات فنية تمثلت في بناء الهجمة بعدد من الطرق، واستغلال إمكانيات اللاعبين قبل أن يفرض مناورة على ثلثي مساحة الملعب.