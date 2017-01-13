الخليج يضم الغيني فوفانا إلى صفوفه

الدوحة - الرياضية | Friday, 13 January 2017 - 21:14 pm

وقع الغيني أبو بكر فوفانا (28 عاماً) لاعب محور فريق الاتفاق عقد انتقاله إلى نادي الخليج وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ، وقد جرت مراسم توقيع العقد في مقر بعثة الخليج لمعسكره بدولة قطر بحضور حسين الصادق عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق كرة القدم.



يذكر بأن الغيني فوفانا 1,89م يجيد اللعب في مركز المحور ومساندة الهجوم حيث احترف في نادي الاتفاق ولعب 11 مباراة بواقع 889 دقيقة سجل خلالها هدف واحد ، وكان فوفانا الذي مثّل منتخب بلاده قد احترف في الدوري البرتغالي عبر نادي نسيونال مانديرا و ناديي غوندومار وتونديلا .



ومن جهته فقد عبّر حسين الصادق المشرف العام على الفريق الكروي عن شكره الجزيل لإدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل وذلك لتعاونها الغير مستغرب مع الخليج مشيراً بان الموافقة على إعارة فوفانا للخليج يؤكد على استمرارية التعاون المثمر بين الناديين.



وأشار الصادق بأن اختيار فوفانا جاء بعد دراسة فنية لحاجة الفريق لتعزيز المحور الدفاعي ، متمنياً التوفيق له في تجربته الجديدة مع الخليج.



وأكد الصادق بأن معسكر قطر يسير بالصورة التي رسمها الجهاز الفني مشيداً بالإمكانيات التي وفرتها أكاديمية أسباير بدولة قطر والتي من شأنها إنجاح المعسكر وقال : أودّ أن أشكر مسؤولي أكاديمية أسباير لاسيما الاستاذ طارق نعمة نائب رئيس أكاديمية أسباير زون على موافقتهم على احتضان معسكر الخليج من 8 وحتى 19 يناير الجاري والشكر موصول للأخ العزيز الاعلامي المعروف محمد سعدون الكواري الذي دائماً ما يساعدنا لانجاح معسكرات نادي الخليج في قطر.



وأضاف : ما نشاهده في أكاديمية أسباير يدعو للفخر والاعتزاز كخليجيين لهذه المنشأة الرائعة والمتكاملة والتي باتت مقصد لكل الاندية العالمية .



في المقابل أكد الغيني فوفانا على جاهزيته لخوض التحدي الجديد في الدوري السعودي وذلك عبر احترافه مع الخليج مشدداً على أنه سيقدم كل ما لديه لدعم الخليج وتحقيق أهدافه خلال الاستحقاقات المقبلة.



ميدانياً اكتفى التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم بتدريب حصة تدريبية واحد مسائية والتي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب أكاديمية سباير وذلك تحضيراً لمواجهة الغد السبت والتي ستجمع الخليج ودياً مع نظيره فريق الفتح على ملعب نادي المعيذر.



وركز قادري في تمارين اليوم على الجانب الفني بتقسيمه اللاعبين إلى 4 مجموعات وقد طبقوا عدد من الجمل التكتيكية والتسديد على المرمى واختتم التدريب بمناورة على نصف الملعب.