التعاون يعلن التوقيع مع لاعب الاتحاد السابق سانمارتين

بريدة - الرياضية | Friday, 13 January 2017 - 21:27 pm

أنهت إدارة نادي التعاون اليوم الجمعة إجراءات التوقيع رسمياً مع اللاعب الروماني لوسيان سانمارتين (36 عام) قادماً من نادي باندوري الروماني وذلك في عقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.



وذكر نادي التعاون في خبر بثه مركزه الإعلامي اليوم أن هذه الصفقة تأتي بدعم من قبل المجلس التنفيذي وعضو شرف النادي تركي آل الشيخ.



وكان سانمارتين قد لعب في الدوري السعودي وتحديداً بقيمص نادي الاتحاد منذ فترة الانتقالات الشتوية في موسم 2014-2015 وحتى نهاية الموسم الماضي في مسيرة سجل فيها 6 أهداف لفريق الاتحاد ليغادر بعدها إلى بلاده وتحديداً إلى نادي باندوري قبل أن يعيده نادي التعاون اليوم من جديد للدوري السعودي.