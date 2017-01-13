إنريكي: يجب أن نفوز على لاس بالماس لنضغط على ريال مدريد

برشلونة - رويترز | Friday, 13 January 2017 - 21:38 pm

قال لويس إنريكي مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إنه يجب على فريقه الضغط على ريال مدريد المتصدر بالفوز على ضيفه لاس بالماس غداً السبت واستغلال أفضلية خوض المباراة قبل يوم واحد على لقاء إشبيلية وريال.



ويتأخر برشلونة بخمس نقاط عن ريال المتصدر الذي لديه مباراة مؤجلة وسجل رقما قياسيا اسبانيا جديدا بعدم الخسارة في 40 مباراة متتالية في كافة المسابقات بالتعادل 3-3 على أرض اشبيلية أمس الخميس في إياب دور الستة عشر لكأس الملك.



ويتأخر الفريق الكتالوني بنقطة واحدة عن اشبيلية صاحب المركز الثاني.



وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي "هدفنا وضع ريال مدريد تحت ضغط لكن لكي يتحقق ذلك يجب أن نقوم بعملنا أولا ونفوز".



وتراجع برشلونة مجددا بتعادله 1-1 مع فياريال في الجولة الماضية بينما فاز ريال مدريد واشبيلية في مباراتيهما وذلك عقب خسارة برشلونة 2-1 على ملعب اتليتيك بيلباو في ذهاب دور الستة عشر للكأس.



ويرى لويس إنريكي أن فريقه استعاد تألقه في مباراة الإياب أمام بيلباو عندما سجل ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار لأول مرة في مباراة واحدة منذ 19 أكتوبر تشرين الأول الماضي.



وأضاف لويس إنريكي "كنا نستحق أكثر من ذلك في أول مباراتين لنا في 2017 ولذلك فأنا لست قلقا. هيمنا على المباراة وصنعنا عدة فرص والنتيجة الجيدة ستفيدنا في مشوارنا".



ويحتل لاس بالماس المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 مباراة وسيواجه برشلونة بعد فوزه 3-2 على أتليتيكو مدريد في الكأس رغم وداعه للبطولة.