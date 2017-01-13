منطقة خضراء في الملاعب السعودية لغير المتعصبين

الرياض - الرياضية | Friday, 13 January 2017 - 20:41 pm

اتفقت رابطة دوري المحترفين السعودي مع مسيري حملة "ميولنا ماتفرقنا" على التنسيق لتطبيق مايسمى بـ "مبادرة المنطقة الخضراء" في ملاعب كرة القدم السعودية خلال الفترة المقبلة كما جاء في حساب الحملة والتي أعاد تغريدها الحساب الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي.



وتهدف المبادرة لنبذ التعصب الرياضي بطريقة يتم فيها إنشاء منطقة خاصة وسط مدرجات مباريات كرة القدم السعودية تأخذ اللون الأخضر ويجلس فيها مشجعو الفريقين المتنافسين سوياً أثناء مجريات المباراة على عكس المعتاد حالياً حيث يجلس أنصار كل فريق في مدرجات على حده.



وكان القائمون على حملة "ميولنا ما تفرقنا" قد أطلقوا مؤخراً فيلم توعوي قصير يسلط الضوء على مبادرة المنطقة الخضراء لاقى رواجاً كبيراً بين الجماهير في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبل بعده رجاء الله السلمي المشرف على الإعلام والنشر بالهيئة العامة للرياضة القائمون على هذه الحملة.