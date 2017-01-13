الظفرة الإماراتي: الخربين لن ينتقل حتى نهاية الموسم

الرياض - الرياضية | Friday, 13 January 2017 - 22:57 pm

نفت إدارة نادي الظفرة الإماراتي اليوم الجمعة ما أشيع مؤخرا حول انتقال السوري عمر الخربين مهاجم الفريق إلى أي نادي حتى نهاية هذا الموسم.



وذكر الحساب الرسمي لنادي الظفرة الإماراتي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نادي الظفرة ينفي الأخبار المتداولة حول إعارة لاعبه خربين ويغلق أبواب التفاوض حتى نهاية الموسم".



وكانت أنباء عديدة قد تواترات اليوم وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي حول مفاوضات جارية بين نادي الهلال السعودي ونادي الظفرة الإماراتي لانتقال خربين إلى الهلال السعودي.