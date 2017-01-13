الأخضر يتعثر في أولى خطوات مونديال اليد

الرياض - الرياضية | Saturday, 14 January 2017 - 00:33 am

تعثر المنتخب السعودي لكرة اليد في أول ظهور له في مونديال فرنسا 2017، إثر خساراته في مباراته الافتتاحية اليوم الجمعة على يد نظيره الكرواتي بنتيجة 28/23.



وقدم الأخضر السعودي مستواً لافت، استطاع به في العديد من دقائق المباراة مجاراة المنتخب الكرواتي بطل العالم 2003، وحامل ذهبية أولمبياد 1996م و2004، إلا أن تأثر المنتخب السعودي باللعب ناقصاً في بعض دقائق الشوط الثاني كان له التأثير الأكبر في نتيجة المباراة.



ورغم أن المنتخب الكرواتي بدأ المباراة بتسجيل 5 أهداف، إلا أن الأخضر السعودي استطاع اللحاق به وإنهاء الشوط الأول متخلفاً بهدف واحد فقط 12/11، وكان الأخضر قريباً من التعادل واستطاع التقدم في بعض دقائق المباراة، غير أن مجريات الشوط الثاني أنهت اللقاء بفوز كرواتي بـ28/23.



هذا وسيستكمل الأخضر مشواره بهذا المونديال بمواجهة بيلاروسيا بعد غدٍ الأحد الساعة 22:45 بتوقيت السعودية.