3 صافرات أجنبية في السادسة عشرة

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

تشهد الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين تواجد 3 أطقم حكام أجانب لأول مرة في الموسم الجاري.

بعد أن تلقت الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم طلبات من أندية الاتفاق والتعاون والأهلي حكام أجانب أمام الهلال والرائد والشباب، وستنطلق منافسات الجولة السادسة عشرة في السادس والعشرين من يناير الجاري، كما تلقت الأمانة طلبا من إدارة نادي الهلال بالاستعانة بحكام أجانب أمام الخليج في الجولة التاسعة عشرة. وكان عدد المباريات التي تمت الاستعانة فيها بحكام أجانب 10 مباريات، حيث شهدت الجولة الثالثة تواجد طاقمين للحكام الأجانب، فيما شهد الجولات 4و6و7و9و10و13و14و15 طاقما أجنبيا في كل جولة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر رفع الاستعانة بالحكام الأجانب إلى 8 أطقم بدلا من خمسة، في الاجتماع الذي عقد الأسبوع قبل الماضي.