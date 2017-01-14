﻿﻿وسيط فرنسي يهدد بشكوى نجران لدى “فيفا”

| Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

الرياض ـ أحمد اللوقان



هدد الفرنسي كريم حناشي وسيط اللاعبين المعتمد بتصعيد نزاعه القائم مع نادي نجران إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحكمت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في يوليو الماضي باستحقاق كريم حناشي مبلغ 19 ألف دولار أمريكي (أكثر من 71 ألف ريال)، بموجب الدعوى التي تقدم بها ضد النادي.

وسـاهم كريـم حناشي في تعاقد نادي نجــران مع المهاجم النيجيــري بوليـكار أوبينـــا ولاعــب الوســط البوركينــي درامي ميكايلو في صيـف عام 2014، خـــلال عهد الإدارة السابقة للنادي برئاسة هذيل آل شرمة.

وقررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد القدم منع نادي نجران من قيد اللاعبين المحترفين في فترة التسجيل الصيفية الماضية، وإجباره بإنهاء كافة الأحكام الصادرة ضده من غرفة فض المنازعات، قبل أن يصدر قرار مجلس إدارة اتحاد القدم باستثناء النادي من شروط التسجيل.

وكشف لـ"الرياضية" الفرنسي كريم حناشي، أنه بصدد اللجوء إلى الجهات القضائية في (فيفا)، للاعتراض على قرار اتحاد القدم الذي قال إنه "ساهم في منعه من الحصول على حقوقه".

وأضاف: "وصلت إلى طريق مسدود مع النادي.. كما أن القرار الصادر في صالحي وقف أمامه الاتحاد السعودي؛ لذلك ليس أمامي سوى اللجوء إلى (فيفا) ".

يشـــار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصدر في الأسابيع الماضية قرارين انضباطيين على ناديي الاتحاد والشباب، شمل حسم ثلاث نقاط من رصيد الأول في بطولة دوري المحترفين بناء على قضية نزاعه مع اللاعب الأرجنتيني داميان أليخاندرو مانسو، ومنع الثاني من قيد اللاعبين المحترفين في فترة التسجيل الشتوية على ضوء المطالبات المالية للأردني طارق خطاب، والذي دافع عن ألوان الشباب في الموسم قبل الماضي.