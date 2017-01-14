مطالبة بلجان لدرجتي الشباب والناشئين

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

طالب أسامة اليمني مشرف الفئات السنية بنادي هجر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد بتشكيل لجان لمتابعة الفئات السنية وما يدور فيها من أحداث، ولجان لتقييم العمل على مستوى اختيار الحكام للمباريات.

وقال لـ"لرياضية": نتمنى أن يكون هناك تقييم شامل لمسابقات الفئات السنية، مشيراً إلى أن هناك أخطاء على مستوى التحكيم بجانب بعض القرارات الإدارية التي تحتاج إلى المتابعة من أجل تطوير الفئات السنية.

وأضاف اليمني: "ما حدث من اختلاف حول عدد التغيرات في مباراة هجر والأهلي لدرجة الناشئين، التي أقيمت في جدة يحتاج إلى وقفة جادة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى لا يتعرض أي فريق على مستوى الفئات السنية للظلم".

وكان حكم مباراة هجر والأهلي رفض استبدال أكثر من ثلاثة لاعبين بينما النظام يسمح بأربعة في مسابقات الناشئين شريطة أن يكون أحدهم الحارس .