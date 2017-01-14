النصر يكسب النهضة ويتقاسم الصدارة

المدينة المنورة ـ ذياب الحجيلي | Saturday, 14 January 2017 - 02:46 am

ألحق الفريق الأول لكرة السلة بالفتح الخسارة الأولى بالمتصدر الاتحاد بالفوز عليه (72ـ 55) ضمن الجولة العاشرة، ورغم الخسارة حافظ الاتحاد على صدارة الترتيب. في المقابل قاسم النصر الاتحاد مركز الصدارة عقب فوزه القوي على مضيفه النهضة (95ـ51) ليرفع رصيده إلى 13 نقطة.

وفي الرياض نجح الهلال في تجاوز العربي وفاز عليه 78ـ 46، وحقق السلام المفاجأة بفوزه على الوحدة (73ـ 68)، ولم يجد الأنصار صعوبة في كسب ضيفه النور (90ـ 44).

ونجح أحد في كسب نقاط مواجهة الأهلي الصعبة وفاز عليه 88ـ 82 ليرفع أحد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث مع الفتح والأنصار والأهلي.