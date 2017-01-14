الجمعة والسبت.. 8 كؤوس في كرنفال الملوك

الرياض ـ حواس العايد | Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

عقد الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية مؤتمراً صحفياً عصر أمس الجمعة بمقر نادي الفروسية بالجنادرية، سلط خلاله الأضواء على كرنفال كؤوس الملوك في عامه الثاني على التوالي، بحضور عدد من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

وقال الأمير متعب بن عبدالله في بداية المؤتمر الصحفي: "بداية أتقدم بالشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ويرعاه ـ على ما يوليه لرياضة الفروسية من اهتمام ودعم ورعاية كان لها أكبر الأثر في أن تصل إلى ما وصلت إليه من تقــدم وازدهار، وأضاف: علاقــة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله ورعاه" بالفروسية ليست غريبة وليست وليدة اليوم فقد كان مع جميع اخوانه الملوك يرحمهم الله من أوائل الداعمين والمتابعين لرياضة الفروسية".

وتابع الأمير متعــب: "هناك معلومة قد تخفى عن الكثيرين وهي أن سيدي الملك سلمان ـ يحفظه الله ـ كان عضواً في أول مجلس لإدارة نادي الفروسية برئاســـــة ســيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ والذي شكل عام 1385هـ، ويتشرف النادي الآن بأن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هو رئيسه الفخري والداعم والموجه الذي يحرص دائماً على أبنائه في وسط الفروسية".

وتطرق الأمير متعب بن عبدالله إلى كرنفال كؤوس الملوك حيث أوضح أن هذا هو العام الثاني الذي يقام فيه المهرجان بعد ما حقق نجاحاً في العام الماضي، وكشف أن فكرة إقامة هذا المهرجان انطلقت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ حيث وجّـه بأن تكون هناك كؤوس لإخوانه الملوك السابقين قادة هذا الوطن الأوفياء عرفاناً وتقديراً لهم ولمكانتهم، وقال: لم تنفذ هذه الفكرة في عهده ــ يرحمه الله ــ ، حيث كنا بدأنا نجهز لها بشكل فعلي، وبعد وفاته ـ يرحمه الله ـ تم عرض الموضوع على سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ الذي باركها وأيدها وشجع على تنفيذها".

وأضاف: "كرنفال كؤوس الملوك يقام على مدى يومين متتاليين ـ بإذن الله ـ ويشمل 8 كؤوس يومي الجمعة والسبت المقبلين حيث أضيف هذا العام كأس سمو سيدي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وكأس سمو سيدي الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ يرحمهما الله ـ ، عرفاناً بما قدماه للوطن والمواطن بشكل عام وللفروسية بشكل خاص.

وتابع الأمير متعب: "بهذه المناسبة أنتهز الفرصة لأشكر أخي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وأخي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وأخي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على دعمهم ومباركتهم لهذه الاحتفالية، كما أشيد بما وجدته العام الماضي من إخواني الأمراء خالد الفيصل ومشعل بن سعود بن عبدالعزيز ومحمد بن فهد بن عبدالعزيز، وخالد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وفيصل بن خالد بن عبدالعزيز وفهد بن بدر بن عبدالعزيز وأشكرهم جميعاً على تجاوبهم ورعايتهم وحضورهم العام الماضي لهذا الاحتفال".