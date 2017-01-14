بياري: الفروسية فرصة استثمارية

| Saturday, 14 January 2017 - 02:45 am

أوضح الدكتور خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية أن هذه المناسبة تأتي انطلاقا من واجب الشركة الوطني والمجتمعي في إطار مبادراتها المستمرة في هذا المجال، وأن الشراكة مع نادي الفروسية تفتح آفاقاً كبيرة للتعاون بين الطرفين سواء برعاية السباقات أو التسويق أو الدعم الفني عبر إتاحة كافة منصات التواصل الاجتماعي وخدمات الشركة في مجال الاتصالات لنشر هذه الرياضة الأصيلة.

وأكد بياري أن ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ونادي الفروسية بشكل عام يشكل بمرافقه وخدماته فرصـة استثماريـة لكل شركات القطاع الخـاص، ومكاناً للجذب العائلي ومتنفساً لأهالـي منطقـة الرياض.

وقــدم بيـاري شكره وتقديره للأمير متعب بن عبدالله رئيـس مجلــس إدارة نادي الفروسية على تشجيعه لهذه الشراكة وما قدمه من دعم وتحفيز سيكون له أكبر الأثر في تطوير التعاون مع نادي الفروسية في المستقبل بمشيئة الله.