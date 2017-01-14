تكريم الفائزات في الإبداع الرياضي

دبي ـ الرياضية | Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

احتفت لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي بالرياضيات الفائزات بـفئات "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" برئاسة موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة رياضة المرأة.

وحضرت اللقاء الشيخة شيخة بنت حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مؤسسة شيخة آل ثاني الفائزة في فئة المؤسسة العربية لمبادراتها الإنسانية، من أهمها تنظيم كأس العالم للأطفال الأيتام والمحرومين في جميع أنحاء العالم، وإيجاد وسيلة لالتحامهم بالمجتمع، كما حضرت الفائزات في فئة "رياضي حقق إنجازا رفيع المستوى" وهن هداية أحمد ملاك وهي أول عربية حققت ميدالية أولمبية في التايكواندو وهي الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، وساره سمير السيد وهي أيضاً أول عربية تحقق ميدالية أولمبية في رفع الأثقال وهي الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016.