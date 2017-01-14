600 ألف و3 سيارات جوائز كأس المؤسس

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

ينظم الاتحاد السعودي للفروسية اليوم السبت السباق الدولي للقدرة والتحمــل علــى كـأس المؤسس الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه) بحضور الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحادين العربـــي والسعــودي للفروسية وذلك في قرية الخالدية لسباقات القدرة والتحمل غرب الرياض.

وتبلغ مسافة السباق 110 كيلومترات مقسمة على أربع مراحل، الأولى والثانية ومسافة كل منهما 32 كيلومتراً والثالثة 28 كيلومتــر والرابعـة 18 كيلومتراً ويشارك فيه أكثر من 110 فرسان من جميع مناطق السعودية وبمجمـوع جوائـز 600 ألف ريال إضافة إلى ثلاث سيارات مقدمة من مؤسسة الوليد الإنسانية وإشـراف مـن الاتحـاد الدولي للفروسية.

كما يتضمن السباق سباقين تأهيليين، الأول لمسافــة 80 كيلومتـراً ويشارك فيه 20 فارسا، والثانــي لمسافـــة 40 كيلومتراً، ويشارك فيه 18 فارسا.

وتعـد كأس المؤسـس لسباقات القدرة والتحمل من أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسيــة كــل موسم إضافة إلى كأسي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.