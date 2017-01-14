الاتحاد يطعن بخطوة النجم الساحلي

جدة ـ ماجد هود | Saturday, 14 January 2017 - 14:36 pm

طعن الاتحاديون بقانونية لجوء نادي النجم الساحلي التونسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمطالبة بالدفعات المستحقة من صفقة التنازل عن المهاجم أحمد العكايشي لنادي الاتحاد الصيف الماضي.

وتمسك نادي الاتحاد بعدم التزام نادي النجم الساحلي التونسي بدفع عوائد بدل تدريب وتطوير اللاعب لــنادي إنجلوشــتات الألماني، الــــذي مثله العكايشي في عام 2011.

ووفقاً لمصادر، فإن محامي الاتحاد يرى أن خلاف ناديه مع النجم الساحلي قانوني، وليس مالياً، فيما قال لـ"الرياضية" عبد الله شرف الدين المفاوض الاتحادي: "نحن ملتزمون بصرف الدفعات المستحقة، ننتظر انتهاء مطالبات النادي الألماني وصدور براءة الاتحاد من (فيفا)".

وأضــاف: "لدينـــا اجتماع قريب مع إدارة النجم الساحلي.. سنعمل على حل القضية ودياً".

وتعالت أصوات مطالبات نادي النجم الساحلي بالدفعات البالغة مليوناً و600 ألف دولار أمريكي (نحو ستة ملايين ريال سعودي)، وقال رضا شرف الدين رئيس النادي في تصريح نشرته "الرياضية" في الثامن من يناير الجــاري: "قررنا مقاضاة الاتحاديين لدى (فيفا).. هذا لا يعني أننا أغلقنا باب الصلح ودياً أمام أي محاولات لإغلاق الملف بالطرق السلمية".