الإثنين.. العراقي عبد الأمير في جدة

الدمام ـ حماد الدوسري | Saturday, 14 January 2017 - 14:44 pm

تعهدت إدارة النادي الأهلي لنظيرتها بالقادسية بتجهيز شيك مصدق بمبلغ ثلاثة ملايين ريال تمثل الدفعة الأولى من قيمة صفقة انتقال العراقي سعد الأمير للأهلي والبالغة 4.5 مليون ريال وفق مصادر قدساوية.

وتم تأجيل توقيع عقد الانتقال لمساء غد الأحد، وكانت إدارة القادسية ممثلة في معدي الهاجري رئيس النادي رفضت الرضوخ للضعوط التي مورست عليها، طوال أمس الجمعة من قبل الأهلاويين وأصرت على موقفها الرافض للتنازل عن الأمير لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم إلا بشيك مصدق، بعد أن حضر أحمد بامعوضة مندوب النادي الأهلي ومدير الاحتراف فجر أمس الجمعة لمنزل معدي الهاجري رئيس نادي القادسية وهو يحمل شيكا بمبلغ ثلاثة ملايين ريال ولكنه لم يكن مصدقا ، وهو ما دفع رئيس القادسية لرفص استلامه.

وبرر الهاجري الرفض بمماطلة الأهلي السابقة في تسليم حقوق القادسية من صفقة انتقال اللاعب صالح العمري، والتي لم يحصل عليها القادسية إلا بعد شكوى للجنة الاحتراف تم معها منع الأهلي من التسجيل حتى قام بتسديد مستحقات القادسية .

وسيتواجد الأمير يوم الإثنين في جدة بصحبة عائلته، وسيبدأ مرانا انفراديا حتى موعد وصول بعثة الفريق من معسكرهم الخارجي في دبي لينخرط في التمارين الجماعية مع زملائه اللاعبين .

وقد كلفت الصفقة النادي الأهلي مبلغ 4.5 مليون ريال للإدارة القدساوية خلاف حصة اللاعب، كما تنازل الأمير عن بعض المستحقات التي يطلبها ناديه السابق رغبة منه في الانتقال