ليكنز يؤكد استعداد المنتخب الجزائري للفوز على زيمبابوي

الجزائر ـــ د ب أ | Saturday, 14 January 2017 - 14:57 pm

أكد البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم جاهزية فريقه للمباراة المرتقبة أمام منتخب زيمبابوي غدا الأحد في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا بالجابون.



وقال ليكنز ، في مؤتمر صحفي اليوم السبت ، "استعد الفريق جيدا لكأس أمم أفريقيا سواء في الجزائر أو بعد وصولنا الجابون. أعتقد أننا جاهزون لمباراة زيمبابوي المهمة جدا والتي يتعين علينا تفادي خسارتها. منتخب زيمبابوي فريق محترم ولديه إمكانيات كبيرة".



وأضاف "طلبت من اللاعبين بذل كل ما لديهم فرديا وجماعيا. يتعين علينا التركيز. سنحاول أن نكون أكثر فعالية في الهجوم مع توخي الحذر. نريد الفوز وأشعر بالسعادة للانضباط الذي أظهره اللاعبون".



وأكد ليكنز جاهزية كل من ياسين براهيمي والعربي هلال سوداني ورامي بن سبعيني الذين كانوا يعانون من إصابات خفيفة موضحا أن المهم ليس من يلعب أساسيا وإنما جاهزية الجميع.



وأشار ليكنز إلى الطموح الذي يسيطر على مشاعره مؤكدا أنه سيسعى لإفادة اللاعبين بالخبرة التي اكتسبها كلاعب ومدرب.

كما تحدث عن الخصوصية التي تميز بطولة كأس أفريقيا ما يجعلها أكثر صعوبة من منافسة كأس العالم. وأكد أنه ما من شيء مضمون في البطولة الأفريقية التي تبقى مغامرة للجميع".