"هاتريك" كاين يضع توتنهام في المركز الثاني مؤقتاً

لندن - (أ ف ب) | Saturday, 14 January 2017 - 18:31 pm

واصل توتنهام وصيف بطل الموسم الماضي انتفاضته وانتزع المركز الثاني موقتاً بفوزه الساحق على ضيفه وست بروميتش البيون 4-صفر اليوم السبت على ملعب "وايت هارت لاين" في لندن، في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وهو الفوز الثالث عشر لتوتنهام هذا الموسم والسادس توالياً منذ خسارته أمام مضيفه مانشستر يونايتد صفر-1 في المرحلة الخامسة عشرة في 11 ديسمبر.



ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 45 نقطة وبات يتقدم بفارق نقطة عن ليفربول الذي يحل ضيفاً على مانشستر يونايتد اليوم الأحد في ختام المرحلة، وبفارق 3 نقاط عن شريكه السابق في المركز الثالث مانشستر سيتي الذي يلعب غداً أيضاً مع مضيفه إيفرتون.



وسيحل توتنهام ضيفاً على مانشستر سيتي السبت المقبل.



كما شدد توتنهام الخناق على جاره اللندني تشلسي المتصدر الذي يلعب مع مضيفه ليستر سيتي حامل اللقب في وقت لاحق اليوم السبت، اذ قلص الفارق بينهما إلى 4 نقاط موقتاً.



وكان توتنهام في الخامس من يناير وضع حداً للانتصارات المتتالية لتشلسي عند 13، وفاز عليه 2-صفر في ختام المرحلة العشرين.



وتجمد رصيد وست بروميتش ألبيون عند 29 نقطة في المركز الثامن.



وفرض المهاجم الدولي هاري كاين نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 12 و77 و82، بينما أتى الهدف الرابع من المدافع غاريث ماكاولي خطأ في مرمى فريقه (26).



وفرض توتنهام أفضليته على المباراة بأكملها وكان في إمكانه الخروج فائزاً بأكثر من ضعف الغلة، لولا تألق الحارس بن فوستر.





- ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 49 نقطة من 20 مباراة

2- توتنهام 45 من 21

3- ليفربول 44 من 20

4- مانشستر سيتي 42 من 20

5- أرسنال 41 من 20