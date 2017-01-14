الأخضر يواجه روسيا البيضاء في ثاني خطوات المونديال

الرياض - الرياضية | Saturday, 14 January 2017 - 18:44 pm

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره روسيا البيضاء عند الساعة 10.45 من مساء يوم غدٍ الأحد على صالة روان في ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا، وتستمر حتى 29 يناير الجاري بمشاركة 24 دولة تم تقسيمها في أربع مجموعات.



ويأمل الأخضر السعودي في مواصلة تقديم المستوى المشرف الذي قدمه أمام كرواتيا أحد أفضل المنتخبات العالمية، والمرشحة للحصول على اللقب وتحقيق انتصار يقربه من تحقيق هدف المرور من المجموعة الثالثة التي تقام مواجهاتها في مدينة راوان وتضم كل من: "السعودية وكرواتيا وتشيلي والمجر والمانيا وبيلاروسيا".





على ذات الصعيد، امتدح الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أداء المنتخب السعودي أمام كرواتيا وقال: "أداء ممتاز لأبطالنا أمام كرواتيا ونطمح بالنتيجة والمستوى في المبارة المقبلة بإذن الله"، وأضاف اللهم وفق منتخب كرة اليد السعودي في مشاركته بكأس العالم لكرة اليد المقامة في فرنسا.