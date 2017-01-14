الشهري يختار 26 لاعباً للمشاركة في بطولة أنطاليا الدولية

الرياض - الرياضية | Saturday, 14 January 2017 - 19:12 pm

أعلنت إدارة المنتخب الوطني للشباب اليوم السبت، قائمة اللاعبين الذين سينضمون لتشكيلة الأخضر الشاب، للمشاركة في بطولة أنطاليا الدولية الودية، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 17 إلى 31 ـ1 ـ2017م، والتي تأتي ضمن استعدادات المنتخب لخوض مونديال العالم تحت 20 عاماً، الذي سيقام في كوريا الجنوبية مايو المقبل.



وسيقيم المنتخب معسكراً يوم غدٍ الأحد في مدينة الرياض، على أن تسافر البعثة يوم الثلاثاء المقبل إلى مدينة أنطاليا التركية، وتضم القائمة 26 لاعباً وهم: أمين محمد بخاري، وزيد البواردي، ومحمد اليامي، وعبدالإله العمري، وعون مطلق السلولي، وحسان تنبكتي، ومحمد البصاص، وخالد دبيش، وأنس زباني، وعبدالله حسون، وحسين قاسم، ومحمد علي الزبيدي، وعلي الأسمري، وعبدالله مجرشي، ويحيى القرني، وأيمن الخليف، وناصر العتيبي، وناصر الدوسري، وفهد الرشيدي، وحسن علي أبو شرارة، وخالد السميري، وعلي العيد، وأسامة الزبيدي، وعبدالكريم الجرادة، ومنصور المولد، وعبدالرحمن اليامي.