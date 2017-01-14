الأخضر يكتسح كمبوديا بسباعية

الرياض - الرياضية | Saturday, 14 January 2017 - 19:59 pm

اكتسح المنتخب السعودي الأول نظيره المنتخب الكمبودي 7/2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وذلك ضمن البرناج الإعدادي للمنتخب السعودي تحضيراً لتصفيات كأس العالم المؤهله لمونديال روسيا 2018.

وسجل أهداف الأخضر في المبارة " ناصر الشمراني هاتريك، محمد السهلاوي 2، حسين المقهوي 1، عبدالمجيد الرويلي 1.

يشار أن الأخضر السعودي خاض خلال معسكر أبوظبي مواجهتين وديتين تعادل سلبياً أمام منتخب سولوفينيا، وكسب منتخب كمبوديا.