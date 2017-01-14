عادل عزت يؤكد: أسبوع يحسم قضية إلتون

الرياض - الرياضية | Saturday, 14 January 2017 - 20:08 pm

وجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت بتشكيل فريق عمل مكون من أمين عام اتحاد القدم عادل البطي، ورئيس لجنة الاحتراف برئاسة الدكتور عبدالله البرقان، وذلك لدراسة قضية اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه، و ما صاحبها من شكوى ضد اللاعب من نادي الفتح من مختلف جوانبها النظامية والقانونية والرفع لرئيس الاتحاد في مدة قصاها أسبوع.



وجاء في بيان اتحاد القدم السعودي: "بناءاً على المطالبة التي تقدم بها نادي القادسية لتسجيل اللاعب البرازيلي التون خوزيه خلال فترة الانتقالات الحالية، وما صاحبها من شكوى ضد اللاعب من نادي الفتح، وفي سبيل الوصول إلى حل جذري للمشكلة وفقا للوائح والأنظمة، وبناءً على ما رفعه رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت بخصوص قضية اللاعب، فقد وجه سعادة رئيس الاتحاد بتشكيل فريق عمل مكون من الأمين العام للاتحاد ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالإضافة إلى محكم قانوني دولي، وذلك لدراسة هذه القضية من مختلف جوانبها النظامية والقانونية والرفع لرئيس الاتحاد في مدة أقصاها أسبوع"



وتابع البيان: " يؤكد الاتحاد السعوي لكرة القدم حرصه على حقوق جميع الأندية واللاعبين بما تكفله أنظمة وقوانين رياضة كرة القدم، مشدداً على اهتمامه وعنايته بقضايا الأندية الرياضية الداخلية والخارجية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع لما فيه مصلحة الكرة السعودية".