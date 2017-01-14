الفتح يختتم معسكر الدوحة ويغادر "براً" للأحساء

الرياض - الرياضية | Saturday, 14 January 2017 - 19:34 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح معسكره الخارجي الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة ضمن برنامج الفريق الإعدادي لفترة التوقف التي يشهدها دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم.



وخاض فريق الفتح مساء اليوم السبت مواجهة ودية ضد فريق الخليج أقيمت على ملعب نادي معيذر القطري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين سجل للفتح حمدان الحمدان وللخليج علاء حجي، وعمد المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال في المواجهة الودية على اللعب بتشكيلتين مختلفتين، لكل شوط تشكيلة مختلفه عن الأخرى وذلك بغية منح الفرصة لجميع اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم.



وبعد نهاية المواجهة الودية توجهت البعثة الفتحاوية للمغادرة إلى الأحساء براً .