برشلونة يسحق لاس بالماس بخماسية

برشلونة - (أ ف ب) | Saturday, 14 January 2017 - 20:31 pm

سحق برشلونة حامل اللقب ضيفه لاس بالماس ثامن الترتيب 5-صفر وقلص الفارق موقتاً إلى نقطتين مع غريمه التقليدي ريال مدريد، اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدور الإسباني لكرة القدم.



ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة من 18 مباراة، واستعاد المركز الثاني مؤقتاً من إشبيلية (36 نقطة) الذي يستضيف غداً الأحد في قمة المرحلة ريال مدريد (40 نقطة) الذي لعب مباراتين أقل.



وخاض مدرب برشلونة لويس أنريكي المباراة تحت الضغط، بعدما اكتفى بفوزين في مبارياته الـ6 الأخيرة في الدوري قبل مواجهة لاس بالماس.



وتمكن الفريق من تحقيق فوزه الأول لعام 2017 بتغلبه الخميس على أتلتيك بلباو 3-1، ما سمح له بتعويض خسارة الذهاب في سان ماميس (1-2) والتأهل إلى ربع نهائي مسابقة الكأس.



وأراح مدرب برشلونة المهاجم البرازيلي نيمار ولاعبي الوسط أندريس إينييستا والكرواتي إيفان راكيتيتش واستبعد قلب الدفاع جيرار بيكيه، فيما حقق الظهير الأيمن اليكس فيدال مشاركة نادرة.



على ملعب "كامب نو" وأمام 81480 متفرجاً، شهد الشوط الأول سيطرة برشلونية مطلقة، افتتحها الأوروغوياني لويس سواريز بهدف السبق من تسديدة أرضية يمينية بعد عرضية من البرتغالي أندريه غوميش (14)، وهذه أول تمريرة حاسمة لغوميش مع برشلونة.

وأهدر لاعبو برشلونة سلسلة من الفرص الخطيرة أبرزها للبرازيلي رافينيا بجانب القائم الأيسر بعد تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي (21).



وبعد لعبة جماعية جميلة، أهدر غوميش من مسافة قريبة صدها الحارس خافي فاراس ببراعة (25).



وفي نهاية الشوط الأول، لعب ميسي ضربة حرة رائعة في المقص الأيسر صدها الحارس ببراعة (43)، ثم أهدر فرصة ثمينة وهو منفرد على باب المنطقة، لكن الحارس صنع إنجازاً جديداً وأبعد الكرة (45).



وفي الشوط الثاني، عزز ميسي النتيجة إثر عرضية من رافينيا أفلتها الحارس (52).



وقتل سواريز آمال ضيوفه عندما حقق ثنائيته بتسديدة يمنية أرضية في الزاوية اليمنى البعيدة (57).



وهذا الهدف الـ14 لسواريز في الدوري، فتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع ميسي.



وكاد سواريز يحقق الثلاثية وهو منفرد بيد أن الحارس صد كرته التي ارتدت الى التركي آردا توران فتابعها في الشباك هدفاً رابعاً (59).



وختم فيدال المهرجان بكرة مرتدة وتسديدة يمينية من داخل المنطقة إثر تمريرة من الجناح الأيمن للبديل باكو الكاسير (80).



وتعادل ليغانيس مع ضيفه أتلتيك بلباو صفر-صفر.



وبقي ليغانيس سادساً عشر برصيد 17 نقطة، وأتلتيك بلباو سابعا برصيد 28 نقطة.



ويلعب لاحقاً أتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، وديبورتيفو لا كورونيا مع فياريال.



وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات فالنسيا مع إسبانيول، وسلتا فيغو مع ديبورتيفو الافيس، وسبورتينغ خيخون مع أيبار، وغرناطة مع أوساسونا، وإشبيلية مع ريال مدريد، على أن تختتم الإثنين بلقاء ملقة مع ريال سوسييداد.





- ترتيب فرق الصدارة:

1- ريال مدريد 40 نقطة من 16 مباراة

2- برشلونة 38 من 18

3- إشبيلية 36 نقطة من 17

4- أتلتيكو مدريد 31 من 17

5- فياريال 30 من 17