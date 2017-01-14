يوقعها ماجد عبدالله مع ريادة: اتفاقية لدعم مشاريع المعتزلين وأسرهم

الرياضية - الرياض | Saturday, 14 January 2017 - 20:53 pm

تبرم جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مع معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة) بعد غدٍ الاثنين عند الساعة السادسة والنصف مساءً مذكرة تفاهم يتم بموجبها تدريب وتأهيل المرشحين من جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية في معهد ريادة الأعمال ليتمكنوا من ممارسة العمل الحر، وإنشاء مشاريع صغيرة تحقق لهم الاستقرار وتوفر لهم فرصة عمل كريمة.



كما تتضمن هذه الاتفاقية مساعدة المرشحين للحصول على تمويل لمشاريعهم ودعم فرص نجاحها من خلال المتابعة الفنية من مسؤولي المعهد، وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من أحد أهداف الجمعية والمتضمن تأهيل وتدريب المستفيدين واهتماماً ورعاية للفئات المستفيدة من الجمعية لتحقيق الاستقرار والاستدامة لهم.



ويبرز الهدف من الاتفاقية في تأهيل وتدريب لاعبي كرة القدم المعتزلين وأسرهم للعمل الحر ودعم مشاريعهم الصغيرة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي سيعملون بها بعد التدريب.



وسيمثل الجمعية في التوقيع الدولي السابق ماجد بن أحمد عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، فيما سيمثل معهد ريادة المهندس صالح بن عبدالله الصويان الرئيس التنفيذي للمعهد.



من جهته، أثنى فهد المطوع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم على هذه الاتفاقية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تواجد مثل هذه المشاريع التي تتوافق مع رؤية المملكة 20-30، مقدماً المطوع شكره لمنسوبي (ريادة) على هذه المبادرة التي تصب بمصلحة الطرفين والتي ستسهم في حل مشاكل عدد من أسر اللاعبين المعتزلين الذين هم بحاجة لفرص عمل تحقق لهم مصدر دخل دائم.