غينيا بيساو تصدم الجابون بتعادل قاتل في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

ليبرفيل - (د ب أ) | Saturday, 14 January 2017 - 21:02 pm

بهدف في الدقيقة الأخيرة، وجه منتخب غينيا بيساو لكرة القدم لطمة قوية إلى نظيره الجابوني وانتزع تعادلاً ثميناً 1 / 1 معه اليوم السبت في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين بالجابون.



ودفع المنتخب الجابوني (الفهود) ثمن استسلامه للهجوم الغيني في نهاية المباراة واستقبلت شباكه هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة الافتتاحية، لتكون النسخة الثالثة على التوالي من البطولة التي تنتهي فيها المباراة الافتتاحية بالتعادل.



وقدم المنتخبان أداء متوسط المستوى نجح من خلاله منتخب غينيا بيساو في تشكيل بعض الخطورة على منتخب الجابون.



وبدأ منتخب غينيا بيساو جديراً بانتزاع نقطة التعادل على الأقل في مباراته الأولى ببطولات كأس الأمم الأفريقية خاصة بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط أداء أقل من المتوسط للفريقين.



وتحسن أداء المنتخبين في الشوط الثاني ونجح أوباميانج نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني وقائد المنتخب الجابوني في انتزاع هدف التقدم لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 52.



وعاند الحظ منتخب غينيا بيساو في النصف الثاني من هذا الشوط حيث ضاعت من الفريق أكثر من فرصة خطيرة قبل أن يحرز مارينهو سواريز هدف التعادل القاتل بضربة رأس في الدقيقة 90.