بعد غياب 3 أيام.. شايع شراحيلي يعود للنصر

الرياض - الرياضية | Saturday, 14 January 2017 - 23:18 pm

انتظم لاعب فريق النصر شايع شراحيلي في تدريبات فريقه، بعد غياب دام لثلاثة أيام متتالية، ونايف هزازي بعد شفائه من الإصابة، حيث طلب منهما المدرب اللف حول المضمار وإجراء تدريبات لياقية خاصة.



واجتمع الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق بلاعبيه وطلب منهم إجراء تدريبات لياقية اشتملت على الجري حول الملعب مع تمارين تقوية، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تدربت على الكرة الطائرة بالقدم والرأس والمجموعة الثانية بالجري حول الملعب بسرعات متدرجة، مع تبادل المجموعتين الأدوار فيما بينهما حتى نهاية التدريب.



إلى ذلك بدأ عبدالعزيز الجبرين عملية التأهيل بإجراء تدريبات المرونة في الملعب. فيما لا يزال راكان الشملان في عيادة النادي لمواصلة برنامجه والتأهيلي.