تعادل ثاني في يوم افتتاح أمم أفريقيا

ليبرفيل - (د ب أ) | Saturday, 14 January 2017 - 23:58 pm

انتزع منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم تعادلاً ثميناً ومستحقاً 1 / 1 مع نظيره الكاميروني اليوم السبت في بداية مسيرتهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية الـ31 المقامة حالياً بالجابون.



وقلب منتخب بوركينا فاسو تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى تعادل ثمين خلال مباراة الفريقين اليوم بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة، لتتساوى المنتخبات الأربعة في هذه المجموعة في رصيد النقاط (نقطة واحدة لكل فريق) بعد تعادل منتخبي الجابون وغينيا بيساو 1 / 1 في المباراة الافتتاحية للبطولة في وقت سابق اليوم.



وقدم المنتخبان أداءً متكافئاً على مدار الشوطين وسنحت لكل منهما العديد من الفرص على المرمى ولكن عدم التوفيق أحياناً وتألق حارسي المرمى حال دون تسجيل العديد من الأهداف.



واستغل المنتخب الكاميروني إحدى الفرص التي سنحت له في الشوط الأول وسجل منها بنيامين موكاندجو هدف التقدم في الدقيقة 35.



وفي الشوط الثاني ، كثف المنتخب البوركيني من محاولاته الهجومية ليحرز يوسوفو دايو هدف التعادل لبوركينا فاسو في الدقيقة 75.



وسبق للمنتخب الكاميروني الفوز بلقب البطولة أربع مرات سابقة فيما كان أفضل إنجاز للمنتخب البوركيني هو الفوز بالمركز الثاني في نسخة 2013 بجنوب أفريقيا.