وزارة العمل: الدوري لن يتضرر

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 15 January 2017 - 00:00 am

استبعد خالد أبا الخيل، الناطق الرسمي باسم وزارة العمل السعوديــــة، تأثير قرار إيقاف إنجاز معاملات وخدمـــات إحدى المنشآت التابعة لشركـــة عبداللطيف جميل في نظام خدمات الوزارة، على رعاية الشركة الأم لبطولـــة الــدوري السعـــودي للمحترفين.

وقال في تصريح خاص لـ"الرياضيـــة" أمــــس: "الدوري السعودي لن يتضرر بهذا الإجراء.. لا من بعيد ولا من قريب".

وأوضح: "قرار الإيقاف استهدف الشركة التي شكلت طرفاً في القضية، وهي تابعة لشركة عبداللطيـــف جميل".

وتقدم عدد من الموظفيــن المتعاقدين مع الشركة التابعة لعبداللطيف جميـــل بتظلم رسمي لوزارة العمل، ضد قرارات صدرت بحقهم، لتبادر الوزارة بإيقاف إنجاز معاملات وخدمات المنشأة في نظام الخدمات، إلى حين انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية.