نتائج مميزة لـ (عذبة) في سباقات جدة

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

حقق الجواد "شارق الخالدية" العائد لمربط عذبة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز انتصاره الرابع في سجله السباقي بسباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة بنادي الفروسية بجدة بحصوله على كأس "محمد شربتلي" لمسافة 1600 متر بفارق ثلاثة أطوال عن الجواد الراشي العائد لعبدالله باسنبل الذي حلّ ثانيًا.

كما حقق الجواد "غالي الخالدية" العائد لمربط عذبة انتصاره الثاني في سجله السباقي بسباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة بحصوله علي درع نادي الفروسية بجدة التقديري لمسافة 1600 متر ، بفارق عشرة أطوال عن الفرس "هنوف الخالدية" العائدة لمربط عذبة والتي حلّت ثانيًا في أول مشاركة لها.